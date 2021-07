Hommage à Claude Carrière (2/6) : Jazz-club avec Bob Dorough 1982

Le 20 février dernier, Claude Carrière tirait sa révérence, quelques jours avant de célébrer son 82e anniversaire. La voix de Claude Carrière, pleine de chaleur, avec un trait d’accent du Rouergue, et son sourire toujours bienveillant, font à jamais partie de l’histoire de la chaîne.

Toute la planète jazz a défilé dans le Jazz-Club de Claude Carrière et Jean Delmas, où régnait une ambiance à la fois décontractée et en totale empathie avec les musiciens. Certains deviendront des amis proches de Claude Carrière, comme le chanteur et pianiste Bob Dorough, invité d’un des premiers Jazz-Club, le 9 mars 1982 au New Morning, à Paris.

Jazz Club par Claude Carrière & Jean Delmas le 09 mars 1982 au New Morning à Paris

Bob Dorough

Whatever Happened to Love Songs (Bob Dorough)

Bob Dorough (voix, piano), Bill Takas (basse), Al Levitt (batterie)

Bob Dorough

Just In Time (Jule Styne)

Bob Dorough (voix, piano), Bill Takas (basse), Al Levitt (batterie)

Bob Dorough

Baltimore Oriole (Hoagy Carmichael)

Bob Dorough (voix, piano), Bill Takas (basse), Al Levitt (batterie)

Bob Dorough

Yardbird Suite (Charlie Parker)

Bob Dorough (voix, piano), Jimmy Gourley (guitare), Mike Zwerin (trompette basse), Bill Takas (basse), Al Levitt (batterie)

Bob Dorough

Love Came On Stealthy Fingers (Bob Dorough)

Bob Dorough (voix, piano)

Bob Dorough

Duo (Bob Dorough)

Bob Dorough (voix, piano), Bill Takas (basse)

Bob Dorough

I’m Beginning to See the Light (Duke Ellington / Johnny Hodges / Harry James)

Bob Dorough (voix, piano), Bill Takas (basse), Al Levitt (batterie)

Miles Davis Quintet "Sorcerer"

Nothing Like You (Bob Dorough, arrangements : Gil Evans)

Bob Dorough (voix), Miles Davis (trompette)

Columbia

Slim Gaillard

Look Out (Slim Gaillard)

Slim Gaillard (voix)

Un grand merci à Jean Delmas pour les photos