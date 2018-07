Gabriel Dussurget, Jean-Denis Malclès, Jean Meyer : Histoire du festival d’Aix par ses artisans

Gabriel Dussurget, comme le festival lui-même, est un accident miraculeux. Il était en 1948, comme l’avait été au plus haut degré Diaghilev, un amateur de profession, avec ces trois qualités essentielles : le goût, la passion et l’instinct.

Ce « Paganini du Violon d’Ingres » attendait la chance…Michel Crochot (Archive INA 1978)

A l’occasion des 30 ans du Festival d’Aix en Provence, le metteur en scène Michel Crochot réunissait pour la radio Gabriel Dussurget, le créateur du festival, les metteurs en scène Jean Meyer et Jean-Pierre Grenier, ainsi que le décorateur Jean-Denis Malclès afin de reconstituer l’histoire de ce festival. Michel Crochot en fut lui-même l’acteur puisqu’il y signa la mise en scène de Didon et Enée de Purcell en 1960 et du Couronnement de Poppée de Monteverdi en 1961. En confiant leurs souvenirs au micro, tous ces témoins, aujourd’hui disparus, nous offrent des images vivantes de ce que fut le festival durant ses premières décennies.

