Entretien avec Pierre Boulez, par Claude Samuel : Une archive de 1966

« On ne s’improvise pas chef d'orchestre, quand on est devant l’orchestre, c’est comme lorsqu’on est face à un taureau, si on ne l’a pas maté au bout de cinq minutes, on se fait piétiner…Et l’on doit pouvoir diriger tous les répertoires, entre le XVe siècle et aujourd’hui… »

Pierre Boulez