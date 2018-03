Emission d’archive : Vladimir Jankélévitch et Debussy, un « génie créateur »

Une nuit Debussy émaillée d’archives de l’INA : au programme, les voix de Colette, Francis Poulenc, Daniel Lesur, et Vladimir Jankélévitch. Un récital du pianiste Samson François, Le Tombeau de Debussy interprété par Alice Ader et une fiction radiophonique signée Germaine et Désiré-Emile Inghelbrecht.

En 1979, le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch était l' invité de Claude Maupomé dans son émission Comment l'entendez-vous ? L’auteur de Debussy et le Mystère de l’instant (1976), commente les œuvres de Debussy qu'il a choisi, se met au piano pour jouer quelques notes et nous fait partager son admiration pour Claude Debussy.

Claude Debussy fait vibrer toutes les cordes de la sensibilité, toutes les fibres du désir, toutes les puissances de l’intelligence …

Vladimir Jankélévitch

, © Getty / Louis Monier

Comment l’entendez-vous ? Vladimir Jankélévitch : Claude Debussy, Prod. Claude Maupomé (Archive INA 1979)

Programme musical

Claude Debussy

Des pas sur la neige

Vladimir Jankélévitch, piano

(enregistré au cours de l’émission)

Nuages

Orchestre National de France, dir. Charles Münch

Iberia : Les parfums de la nuit, Le matin d’un jour de fête

Orchestre de Cleveland, dir. Pierre Boulez

Sonate n° 2 pour flûte, alto et harpe

Christian Lardé, flûte

Gérard Caussé, alto

Marie-Claire Jamet, harpe

Syrinx

Christian Lardé, flûte

D’Un cahier d’esquisses

Noël Lee, piano

Pelléas et Mélisande, acte V (extrait)

Paul Cabanel, Arkel

Henri Etcheverry, Golaud

Iréne Joachim, Mélisande

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dir. Roger Désormière

Sonate pour violon et piano en sol min

Jean Jacques Kantorow, violon

Jacques Rouvier piano



