Claude Samuel s’entretient avec Mstislav Rostropovitch : Une archive de 1997

Dans " la Clé du jour", une émission que Claude Samuel animait quotidiennement sur France Musique avec Laetitia Le Guay, il accueillait le violoncelliste Mtislav Rostropovitch à l'occasion de son 70ème anniversaire...

« Les compositeurs comme Prokofiev et Chostakovitch sont vraiment les piliers qui m’ont fabriqué. En France, c’est Dutilleux, Messiaen, Britten et Lutoslawski .Ils m’ont donné la possibilité de me développer…Chacun m’a apporté quelque chose de nouveau et il fallait que je résolve le problème pour le violoncelle. »

Le 27 mars 1997, Claude Samuel recevait dans les studios de France Musique son ami, le violoncelliste Mstislav Rostropovitch à l’occasion de son 70 ème anniversaire.

Mstislav Rostropovitch faisait un état des lieux sur la vie musicale en Russie, et dressait le bilan de sa carrière en évoquant les grands compositeurs qu’il a rencontré et qui ont écrit pour lui : Prokofiev, Chostakovitch, Messiaen et Dutilleux, Britten, Lutoslawski, Jolivet, Dutilleux, Landowski…

Programmation musicale

Benjamin Britten

Suite pour violoncelle op 72 : Presto

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°2 : 2ème mvt

Orchestre Symphonique de Londres, dir. Mstislav Rostropovitch

Jean-Sébastien Bach

Suite n°1 pour violoncelle en Sol Majeur BWV 1007 : Courante

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle n°2 en Ré Maj : Rondo

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Academy of saint-martin-in-the-fields, dir.Mstislav Rostropovitch

