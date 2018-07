Archives du Festival d'Aix en Provence : Le Barbier de Séville de Rossini et Hippolyte et Aricie de Rameau

Ce monstre de pourpre et de sang, mû par son seul désir animal du bel Hippolyte, c'est Phèdre, pardon ! C'est Jessye Norman, tout entière à sa proie attachée...Rameau, Racine et Pizzi lui ont permis de révéler sa vraie nature de théâtre. Belle comme jamais, terrifiante dans son désespoir comme une lionne blessée. Et José Van Dam donnant à son épouse une réplique tout simplement grandiose, théâtre et musique ne font plus qu'un.