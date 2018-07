Alain de Chambure nous parle de Scarlatti

Mon fils est un aigle dont les ailes ont poussé : il ne faut pas qu’il reste oisif dans son nid et il ne m’appartient pas de l’empêcher de prendre son envol.

Alessandro Scarlatti

Archive INA 1988

Comment l'entendez-vous ? Prod. Claude Maupomé :

Alain de Chambure : Scarlatti père et fils

L’émission Comment l’entendez-vous ? présentée par Claude Maupomé accueillait Alain de Chambure pour une émission de près de 2 heures entièrement consacrée à Scarlatti. Large panorama de sa vie et de son œuvre. Alain de Chambure retrace également l’histoire de la réception et de l’interprétation de Scarlatti à travers le temps, d’Avison, Czerny et Brahms jusqu’à Scott Ross. Alain de Chambure, fut à l’époque en tant que directeur de France Musique, à l’origine du projet d’enregistrement de l’intégralité des sonates de Scarlatti par Scott Ross. Il revient également un peu dans cette émission sur cette aventure aussi folle que passionnante.