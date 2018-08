Venise (2/2)

Les lieux

Venise occupe une situation géographique exceptionnelle, dans une lagune de la mer Adriatique, entre les estuaires du Pô et du Piave. Les Vénitiens établirent leur ville en enfonçant des pieux en chêne et en aulne dans le sol sablonneux. Sur ces fondations, ils bâtirent des maisons et des palais. 118 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par des ponts constituent Venise, qui s'étend sur 415 km2 (dont plus de la moitié sont occupés par les eaux), les principales îles de la lagune sont : le Lido, Murano, Burano, Torcello, San Michele (l'île cimetière de la ville)….

Fondée peu après 528, elle fut la capitale pendant onze siècles de la République de Venise. La Cité-État s'appuya sur la mer pour étendre son pouvoir. Durant le Moyen-Âge et la Renaissance, la ville fut une grande puissance maritime, grâce à ses liens avec l'Asie et le Proche-Orient, elle devint également l'une des principales places commerciales d'Europe, notamment pour la soie, les céréales et les épices. Dans le premier tiers du XVème S. l'Arsenal de Venise est la plus grande usine du monde. Du XIIIème à la fin du XVIIème S., Venise est un centre culturel majeur.

La progression ottomane en Méditerranée, la prive progressivement de ses accès à la Route de la Soie, et sonne le début de son déclin. Malgré tout, elle ne cesse de rayonner artistiquement et devient la ville européenne la plus élégante et raffinée du XVIIIème S., son influence sur l'art, l'architecture et la littérature ne se dément pas.

Venise est annexée par Napoléon Bonaparte en 1797, L'invasion des Français met un terme à près de 800 ans d'indépendance. En 1805 Bonaparte l'intègre au royaume d'Italie dont il se fait couronner roi, puis la ville est passe sous l'autorité de l'Empire d'Autriche de 1815 à 1866. A la fin de la domination autrichienne Venise devient un chef-lieu de province italien.

La navigation maritime et lagunaire était le seul moyen de transport jusqu'à la construction d'un pont ferroviaire au XIXe siècle, le Pont des Lagunes, inauguré en 1846, il permet de relier le continent à Venise, qui devient un terminus des trains de nuit, amenant au cœur de la cité, les voyageurs venant des capitales européennes et contribuant à faire de Venise une destination prisée.

Les Rencontres

Les Musiques

Générique:

Alexandre Glazounov : Novelettes opus 15; 4- Valse

Quatuor Chostakovitch

Olympia 524

Sources et références

Erik Orsenna et Jean-Marc Terrasse: "Villes d'eaux" éditions Ramsey Image, coll. "Les Nostalgies"

Wikipédia