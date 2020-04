Musiques-les-Bains : La Côte normande

Deuxième journée sur la Côte normande et dans l'univers des stations thermales et balnéaires d'Europe. Plus que des lieux de soins, ces villes ont été des centres politiques, culturels et mondains, des lieux où se rencontraient rois, héritières, écrivains, compositeurs, poètes, muses...

Gabriel Spat (américain, 1890 - 1967). Bains de pied en Normandie. Collection particulière , © Radio France / Maud Noury