Musiques-les-Bains : Deauville-Trouville (1/2)

Huitième étape dans l'univers des stations thermales et balnéaires d'Europe. Plus que des lieux de soins, ces villes ont été des centres politiques, culturels et mondains, des lieux où se rencontraient rois, héritières, écrivains, compositeurs, poètes, muses...

Vue de Deauville depuis les hauteurs de Trouville en 1930, par Mieusement photographe à Blois. Don Dadvisard 1930, © BnF - Gallica