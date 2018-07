Les Lieux

Marienbad (en allemand) ou Mariánské Lázně (en tchèque) est une station thermale de la région de Karlovy Vary, en République tchèque.

Elle est située à 600 mètres d'altitude au milieu de la forêt de Slavkov, à 29 km à l'est de Waldsassen en Allemagne et à 125 km à l'ouest de Prague.

Les vertus des eaux de Marienbad sont connues depuis le XIVème siècle, elle devient station thermale publique en 1813. Toutes les sources (une quarantaine) sont froides et de composition chimique différentes, elles sont réputées traiter les maladies des reins et des voies urinaires, les troubles du métabolisme, les maladies des voies respiratoires et de la peau.

Les Rencontres

" Qui se promène sous la colonnade avec nous durant cette heure ?

Là-bas l’homme plus tout jeune qui accompagne la jeune femme c’est Goethe… Antonin Dvorak discute avec les musiciens dans le kiosque à musique, le jeune homme pressé à la cape noire qui ne salue personne… c’est Chopin... Bientôt le roi Edouard VII enverra une voiture pour aller chercher à la gare la chanteuse Hortense Schneider... Les deux jeunes femmes là-bas sont les sœurs de Richard Wagner, elles sont actrices au théâtre, à Prague ….. Gustav Mahler vient d’arriver, il n’est pas encore marié avec Alma...

Tous ont marqué l’histoire de cette ville, joyau d'une petite vallée de Bohême… "

Les Musiques

Générique:

Alexandre Glazounov : Novelettes opus 15 / 4

Valse

Quatuor Chostakovitch

Olympia 524

Barbara / François Wertheimer: Marienbad

Barbara

Philips 5109052

Frédéric Chopin: Valse n°9 en la b Maj op 69 n°1 (L'adieu)

Vladimir Horowitz (piano)

Sony Classical 88843054582-42-43

Franz Schubert: Erlkönig D 328

Wolfgang Holzmair (baryton)

Gerard Wyss (piano)

Tudor 791

Wolfgang Amadeus Mozart :Das Veilchen K 476

Dietrich Fischer-Dieskau (baryton)

Daniel Barenboïm (piano)

EMI 4554312

Richard Wagner : Lohengrin; prélude (Acte I)

Staatskapelle de Berlin

Daniel Barenboim (direction)

Teldec 3984214842

Jacques Offenbach : La grande duchesse de Gerolstein; "dites lui qu'on l'a remarqué" (acte 2) duo la duchesse et de Fritz

Joan Sutherland (soprano)

Orchestre de la Suisse Romande

Richard Bonynge (direction)

Decca 4756302

Armand Amar : BOF "Un sac de billes" de Christian Duguay

" Je suis juif "

Julien Carton (piano)

Orchestre Philharmonique de la ville de Prague

Hugo Gonzales-Pioli (direction)

Milan

Anton Dvorak : Bouquet de chansons populaires tchèques

1. " Zavedeny ovcak " op 41 B 72 n°1

2. " Umysl milencin " op 41 B 72 n°2

3. " Kalina " op 41 B 72 n°3

4. " Cesky diogenes " op 41 B 72 n°4

Prague Singers

Brilliant Classics 92883

Ennio Morricone : Il était une fois dans l'ouest; "Jill's theme"

Orchestre Symphonique National Tchèque

Ennio Morricone (direction)

Decca

Josef Strauss :Plappermäulchen op 245

Orchestre Philharmonique de Vienne

Carlos Kleiber (direction)

CBS 45564

Sources et références

Erik Orsenna et Jean-Marc Terrasse: "Villes d'eaux"

éditions Ramsey Image, coll. "Les Nostalgies"