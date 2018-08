Deauville - Trouville (2/2)

Les Lieux

Les Bains de Mer de la Côte normande

C'est Dieppe qui inaugure en France les bains de mer en 1812, la duchesse du Berry qui y passe la saison lui assure son succès. Le relais est pris par Trouville-sur-Mer, qui n'est encore qu'un village de pêcheurs, et qui va se développer avec la nouvelle bourgeoisie et l'aristocratie du Second Empire. Des investisseurs créent de toutes pièces de nouvelles « colonies » balnéaires : Cabourg en 1853, Houlgate en 1854 et Villers-sur-Mer en 1856. C'est ainsi que de petits villages agricoles deviennent des villes balnéaires connues et courues du monde entier. Suivant un classement des Guides Joanne, on trouve d'abord des villégiatures de « grande bourse »: Trouville-sur-Mer (station balnéaire internationale), Deauville (ville des plaisirs de l'aristocratie d'Empire), Houlgate (rendez-vous de la bourgeoisie industrieuse) et Cabourg (centre littéraire et théâtral), et puis les stations de « petites bourses » comme Honfleur (ville d'artistes peintres), et Villers-sur-Mer (station familiale).

Les Musiques

Reynaldo Hahn :Ciboulette, « Nous avons fait un beau voyage » (Acte II)

José van Damm (baryton-basse)

Mady Mesplé (soprano)

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Cyril Diederich (direction)

EMI classics EMI 5 66159 2

Debussy : Estampes L 108 (100), 3. « Jardins sous la pluie » - pour piano

Marie Vermeulin (piano)

Label : Printemps des Arts de Monte-Carlo

Roussel : Sérénade op 30, Andante - pour flûte traversière trio à cordes et harpe,

Quintet Marie-Claire Jamet (harpe)

Harmonia Mundi HM 735

Hotteterre : Suite en ut m op 5 n°2, Menuet - pour flûte et basse continue

Les Musiciens de Saint Julien

François Lazarevitch ‎(flûte et direction)

Alpha Productions ‎– Alpha 148

Saint Saëns : Wedding cake op 76 (Valse-caprice) - pour piano et orchestre

Romain Descharmes (piano)

Orchestre Symphonique de Malmö

Marc Soustrot (direction)

Naxos 8.573477

Debussy : la Mer, Dialogues du vent et de la mer - 3. " esquisses symphonique "

Orchestre philharmonique tchèque de Prague

Roger Desormière (direction)

Aeon AECD 1215

Francis Lai - Pierre Barouh : extrait BO « Un homme et une femme »

Pierre Barouh (voix)

Nicole Croisille (voix)

Les Films 13

Sources et références

