Deauville-Trouville (1/2)

Les Lieux

Les Bains de Mer de la Côte normande

C'est Dieppe qui inaugure en France les bains de mer en 1812, la duchesse du Berry qui y passe la saison lui assure son succès. Le relais est pris par Trouville-sur-Mer, qui n'est encore qu'un village de pêcheurs, et qui va se développer avec la nouvelle bourgeoisie et l'aristocratie du Second Empire.

Des investisseurs créent de toutes pièces de nouvelles « colonies » balnéaires : Cabourg en 1853, Houlgate en 1854 et Villers-sur-Mer en 1856. C'est ainsi que de petits villages agricoles deviennent des villes balnéaires connues et courues du monde entier. Suivant un classement des Guides Joanne, on trouve d'abord des villégiatures de « grande bourse »: Trouville-sur-Mer (station balnéaire internationale), Deauville (ville des plaisirs de l'aristocratie d'Empire), Houlgate (rendez-vous de la bourgeoisie industrieuse) et Cabourg (centre littéraire et théâtral), et puis les stations de « petites bourses » comme Honfleur (ville d'artistes peintres), et Villers-sur-Mer (station familiale).

Trouville

L'histoire de Trouville remonte au Moyen-Âge. On dit même que son nom est d’origine viking. La ville était alors un petit port de pêche.

C'est le peintre Charles Mozin qui "découvre" Trouville en 1825, même si Huet, Eugène Isabey, Xavier Leprince voyagent du côté d'Honfleur dès 1824. Viennent ensuite Corot, qui peint Trouville bateaux de pêche échoués dans le chenal, et aussi Eugène Boudin et d'autres artistes, des écrivains, Alexandre Dumas, Alphonse Karr, Gustave Flaubert (qui rencontre Élisa Schlesinger durant l'été 1836). Mais aussi des nobles, des notables, le Comte D'Hautpoul, le Baron Clary…

Louis-Philippe aide également au lancement de Trouville qu'il oppose à Dieppe la légitimiste, et c'est de cette station qu'il tente de partir pour l'Angleterre lors de la révolution de 1848...

A l’époque, l’afflux de population qui accompagne l’essor du chemin de fer ainsi que la réduction des temps de trajet se répercute sur l’aspect de la ville. La pratique populaire des bains de mer donne naissance aux quartiers des bains. De belles constructions s’épanouissent avec d’importants projets d’hôtels prestigieux. La cité s’étendra jusqu’à 1847

Dès 1840, L’élégante société a besoin de se retrouver dans un endroit qui lui correspond, alors 1844, le Salon des Bains, un simple pavillon en bois située face à la mer, ouvre ses portes, c’est aussi à cette période apparaissent aussi les jeux à Trouville.

En 1845 on édifie le Casino Salon, beaucoup plus grand, luxueux que le précédent. A la suite d’un incendie en 1903 on rénove complètement le bâtiment, dans le style "art nouveau", il est finalement détruit en 1927 et 10 ans plus tard ont édifie l'hôtel Flaubert et le Palais Normand, deux exemples de style néo-normand.

En 1860, Trouville déclarée "Reine des Plages", est à la fois une station balnéaire au front de mer très élégant et un petit port de pêche à l’architecture modeste, il est encore à ce jour.… Mais bientôt cette villégiature est concurrencée par Deauville.

Afin d’accueillir de plus en plus de visiteurs, on construit des hôtels, le Bellevue ne suffit plus. On érige alors l’Hôtel de Paris, puis le Trouville Palace et enfin l’Hôtel des Roches Noires. Au-delà du Trouville Palace, le long des fameuses « Planches » se succèdent des villas à la fière architecture balnéaire de la Belle Époque: l'éclectique villa « Sidonia » (1868), la « Maison persane », la villa « Les Flots » pastiche Renaissance (1875), la « Tour Malakoff », le « Manoir Normand », la Villa Masselin...

L'actuel casino est inauguré en juin 1912, on l’a voulu le plus prestigieux des casinos en France. Il subit cependant de nombreuses dégradations intérieures et extérieures lors des deux guerres.

Fernand Moureaux (maire et mécène), décide en 1934 de donner du caractère à sa ville. Côté mer, la plage accueille un établissement de bains, des tennis, une piscine, le tout dans un style moderne à l'exemple des architectures balnéaires qui se construisent dans les stations de la côte Anglaise. Côté Touques, il opte pour un caractère normand plus rustique.

Deauville

Parmi les habitués de Trouville, Joseph Olliffe, médecin mondain en vogue à la cour de Napoléon III, s'imagine lui aussi en créateur-bâtisseur et investit dans l'achat de 240 hectares de marais aux pieds de la vieille église paroissiale Saint-Laurent et des fermes alentours qui constituent l'ancien Deauville. En quatre années, de 1860 à 1864, le Deauville moderne sort des marais et sa population est multipliée par dix. De riches familles s’y font construire leurs « chalets de villégiature », des villas dans le « style éclectique », un savant mélange de styles régionaux et historiques, ostentatoires ils affichent la réussite sociale de leur propriétaire. Le plan d'urbanisme est inspiré par les principes parisiens du baron Haussmann, un quadrillage de larges rues, la clientèle retrouve ses repères urbains !

Le « pont de l'Union » qui relie Deauville et Trouville au-dessus de la Touques est inauguré en 1861, l'hippodrome en août 1863, en même temps que la gare (pour éviter le détour par Le Havre, on prolonge la ligne de chemin de fer à partir de Lisieux), ainsi pour de nombreuses années les mondanités deauvillaises de la saison estivale sont lancées...

Par opposition à Trouville (station balnéaire), Deauville se veut « ville de plaisirs ». On y construit quand même un établissement hydrothérapique en 1862, il propose des bains chauds et froids, d'eau douce ou d'eau de mer. Le casino est au centre de la promenade, à l'arrière de celui-ci on trouve « les Arcades » et leurs boutiques sur rue et à son côté, le « Grand Hôtel du Casino ».

La chute de l'Empire en 1870 porte un coup fatal à Deauville: en une saison, l'aristocratie d'Empire se fait discrète et déserte ses villas. Aux bouleversements politiques et à la crise économique, s'ajoute une crise écologique. Déjà, la modification du rivage, due aux jetées de l'embouchure de la Touques, et qui avait créée la plage de sable de Deauville, s'ajoute une forte tempête, lors de l'hiver 1874-1875, qui jette sur le rivage un banc de galets à 300m obligeant à la construction d'une estacade en bois pour atteindre la mer. Pour terminer le siècle, le ministère de l'Intérieur ferme le casino pour irrégularités en 1889. Edmond Blanc, également grand propriétaire d'écuries de courses, le démolit en 1895, ainsi se termine la Belle Époque pour Deauville.

Au début du xxe siècle, Deauville demeure dans l'ombre de Trouville-sur-Mer, station plus réputée. Le nouveau maire, Désiré Le Hoc, décide de relancer Deauville. Il fait appel à Eugène Cornuché, exploitant du casino de Trouville depuis 1909, celui-ci s'installe à Deauville et fait construire un nouveau casino à la place du Grand Hôtel, inauguré en 1912 il supplante dès ce moment celui de Trouville, la renaissance de Deauville est amorcée. L’hôtel Normandy ouvre en 1912 et l’Hôtel Royal en 1913. Il est construit à l'emplacement des villas du baron Erlanger et du duc de Morny... ainsi se tourne une page de l'histoire de Deauville. En 1911 on construit les tribunes de l'hippodrome de la Touques, en 1912 et en 1913, l'architecte Théo Petit, conçoit à l'arrière du casino un ensemble de boutiques de luxe pour, entre autres, le joailler Van Cleef & Arpels et la styliste Coco Chanel. S'y ajoute le café de la Potinière et Les Magasins du Printemps ouvrent leur première boutique hors de Paris.

Pendant la Première Guerre mondiale, Le Royal, comme beaucoup d'autres hôtels normands, est transformé en hôpital militaire et reçoit des blessés venus directement du front grâce à la ligne de chemin de fer.

Le 12 mai 1921 la commune reçoit, le même jour que Trouville-sur-Mer, le label officiel de station climatique. Le Casino de Deauville, lieu de rencontres et de mondanités, connaît des soirées de gala réputées, ainsi qu’une grande activité dans les salles de jeu. La période des Années folles marque le sommet de cette réussite avec des grands personnages comme le roi Alphonse XIII d'Espagne ou bien encore André Citroën. En 1924 les « Bains pompéiens » ouvrent avec les célèbres « Planches » et le Yacht-club est créé en 1929. Le troisième palace, l'hôtel du Golf, est construit sur la commune de Saint-Arnoult en 1927, à cette époque on aménage aussi l'hippodrome de Clairefontaine et un peu plus tard un aérodrome.

Dans les années 1930, Deauville subit également la crise internationale qui atteint la France. Le maire réagit en élaborant un programme d’économies qui met Deauville de nouveau en sommeil jusqu'à l'après-guerre.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Deauville est occupée par l'armée allemande. La ville a perdu son aspect souriant : les hôtels de bord de mer et le casino sont recouverts d'une peinture bariolée de camouflage, les villas du front de mer sont délabrées et souvent vidées par les troupes d'occupation. La plage est envahie d'ajoncs et de broussailles et de barbelés.

Après le débarquement et la bataille de Normandie, le jeudi 24 août 44 à 8 h 20 du matin les troupes belges franchissent la Touques sur les ruines du pont entre Deauville et Trouville. En souvenir de leur libérateur le pont reconstruit entre les deux villes porte le nom de « pont des Belges ».

Dans les années 1960, Deauville prend conscience de la nécessité de s’adapter aux exigences d’une nouvelle clientèle.

le Festival du cinéma américain, qui accueille chaque année en septembre nombre de stars américaines et françaises.

Deauville est reliée à Paris par l'autoroute A13, c'est ainsi qu'un nombre important de Parisiens venant passer leurs week-ends ou leurs vacances s'ajoute au 4000 Deauvillais, à tel point que Deauville est surnommée le « 21e arrondissement » de Paris.

Les Musiques

Sources et références

