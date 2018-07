Les Lieux

Karlovy Vary ou Carlsbad, station thermale tchèque, est le chef-lieu de la région de Karlovy Vary, elle est située à 110 km au sud-ouest de Dresde et à 114 km à l'ouest de Prague.

Elle doit son nom au roi de Bohême et empereur Charles IV, qui visita le lieu vers 1370. Elle est célèbre pour ses sources d'eau chaude (la plus chaude est à 73 °C), sa rivière, la Teplá (dont les eaux sont chaudes également) et à partir du XVIème S. pour son eau minérale. En 1711 est édifiée la première institution municipale de cure thermale, elle devient le rendez-vous de la Mitteleuropa à la fin du XIXème S. et c'est alors un lieu mondain international.

Les Rencontres

" Qui participe à notre déjeuner aujourd’hui ?

Antonin Dvorak, qui crée sur le continent européen, ici en juillet 1894 avec l’orchestre de Karlovy Vary, sa 9e symphonie dite « du Nouveau Monde ». Jean Sébastien Bach avec ses musiciens, Aram Khatchaturian, Franz Liszt, qui voyage avec son piano et l’harmonium, et François Xaver Mozart, enterré ici à Carlsbad, où il est mort en 1844 presque aussi abandonné que son père.

On visite l’indispensable hôtel Pupp avec James Bond et on découvre la recette de la boisson Becherovka, la 13e source… "

Les Musiques

Générique:

Alexandre Glazounov: Novelettes opus 15 / 4; Valse

Quatuor Chostakovitch

Olympia 524

Pascal Comelade: Souvenir de Vernet les bains

Pascal Comelade

CDSA 54020

Antonin Dvorak : Symphonie n°9 en mi m op 95 b 178 "du Nouveau monde"

I. Adagio, allegro molto

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Vaclav Neumann (direction)

Supraphon C377002

Aram Khatchaturian Gayaneh : Lezginka - pour orchestre

Orchestre Symphonique de Karlovy Vary

Aram Katchaturian (direction)

Supraphon 41002

Jean Sébastien Bach : Partita n°2 en ré m BWV 1004 : Gigue - pour violon

Maxim Vengerov (violon)

Wigmore Hall 0056

Michel Pignolet de Montéclair : Au doux bruit d'une fontaine

Jacques Herbillon (baryton)

Jean Louis Petit: (clavecin)

Decca SXL 20 125

Franz Liszt / Richard Wagner : Tannhäuser WWV 70 : " O du mein holder Abendstern " (Acte III Sc 2) Romance de Wolfram - réduction pour piano

Tristan Pfaff (piano)

Aparte 019

Franz Xaver Mozart : Sonate pour violoncelle en Mi M op 19

3. Allegro vivo

Agnieszka Kolodziej (violoncelle)

Anna Liszewska (piano)

DUX 1317

Burt Bacharach : Bof _Casino Royal; "_Little French Boy"

Burt Bacharach

Quartet records AR 304

David Arnold :The name's Bond … James Bond

Orchestre dirigé par David Arnold

Sony 88697-02369-2

Piotr Ilitch Tchaikovsky : Serenade en Ut M op 48 pour orchestre a cordes

II. Valse. Moderato. Tempo di valse

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert Von Karajan (direction)

DGG 4000382

Ludwig Van Beethoven : Sonate n°24 en Fa d M op 78 - a therese :

1. Adagio cantabile - allegro ma non troppo

2. Allegro vivace

Alfred Brendel (piano)

Philips 4427872

Les sources et références

Erik Orsenna et Jean-Marc Terrasse: "Villes d'eaux"

éditions Ramsey Image, coll. "Les Nostalgies"