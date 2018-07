Budapest (1/2)

Les lieux

Budapest se situe en aval du coude du Danube qui la coupe en deux c’est la capitale de la Hongrie. La ville actuelle est créée en 1873 par la fusion de Buda, alors capitale de la Hongrie, de Pest et d'Óbuda (une île sur le fleuve). Elle a pour origine le site d'Aquincum (qui signifie « riche en eaux »), le thermalisme était une activité déjà répandue dans la population romaine, des ruines des bains construits pendant l'Antiquité sont encore visibles à Óbuda. Entre 1541 et 1686, les Ottomans développent les bains à vocation médicinale (on soigne les rhumatismes et l'arthrite), dont certains sont encore en activité aujourd'hui.

Budapest acquiert sa réputation de ville thermale après 1920, et en 1934 le devient officiellement. La fréquentation des bains fait partie intégrante du mode de vie budapestois.

Les différentes catégories de bains à Budapest :

Les bains turcs

dont les thermes Király (1565) et les thermes Rudas sont les plus emblématiques. Ils s’organisent autour d'une piscine octogonale coiffée d'une coupole finement ouvragée.

Les bains datant de la monarchie austro-hongroise

tels les thermes Gellért, de style Art nouveau, attenants à l'hôtel du même nom, ils sont achevés en 1918. Les thermes Szent Lukács, d'origine turque, restructurés à la fin du XIXème S., ils sont considérés depuis 1950 comme un lieu de rencontres du milieu intellectuel et des artististique, et enfin les thermes Széchenyi un des plus grands complexes de baignade d'Europe. L'intérieur des bains médicinaux date de 1913 et les piscines en plein air de 1927. Les services qui y sont proposés rappellent à la fois la tradition des bassins romains, des baignoires grecs et le sauna caractéristique d'Europe du Nord. Les trois piscines extérieures sont ouvertes toute l'année, y compris l'hiver. À l'intérieur se trouve un vaste complexe de bassins et de salles destinés à des traitements médicaux.

Les bassins thermaux

présents dans les quelques grands bains de la ville, tel le bain thermal Palatinus sur Margit-sziget ou le bain thermal Dagály au Nord de Pest.

