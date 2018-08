Bath (1/2)

Les lieux

Bath est une ville du comté de Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre, à 180 km à l'ouest de Londres. Trois sources alimentent les thermes de Bath, l'eau jaillit du sol à 46 °C, le débit est de 1 170 000 L par jour.

En l’an 50 les Romains fondent une ville dans la vallée de l'Avon, qu’ils nomment Aquae Sulis, « les eaux de Sulis » du nom d’une déesse celte, ils construisent un temple et des bains autour de sources chaudes.

Edgar d'Angleterre est proclamé roi à l'abbaye de Bath en 973.

Le roi Guillaume II d'Angleterre cède la ville à un médecin royal, Jean de Tours, qui devient évêque de Wells et abbé de Bath en 1088, de nouveaux bains sont construits.

À partir du xve siècle, la ville connait un renouveau en tant que station thermale. Les thermes sont améliorés et la ville commence à attirer l'aristocratie.

Thomas Guidott, étudiant en chimie et en médecine à Oxford, s’installe à Bath, il s’intéresse aux propriétés curatives des eaux et écrit en 1676 le Traité sur Bath et ses eaux. Et quelques questions sur la nature de l'eau. Ce livre attire l'attention et l'aristocratie commence à affluer.

Quelques quartiers de la ville se développent pendant le règne des Stuarts, et encore plus pendant l'époque géorgienne: en réponse au nombre croissant de visiteurs, les architectes Wood père et fils, conçoivent de nouveaux quartiers au décorum classique. La majeure partie de Bath, est construit avec une pierre locale de couleur or-crème.

Au début du xviiie siècle, Bath acquiert son premier vrai théâtre, le Old Orchard Street Theatre, plus tard reconstruit sous le nom de Theatre Royal, ainsi que le Grand Pump Room rattaché aux thermes romains et l'Assembly Rooms de Bath.

Les peintres Thomas Gainsborough et Sir Thomas Lawrence vécurent et travaillèrent à Bath.

En 1801, Bath est l'une des plus grandes villes d'Angleterre. Jane Austen y habite quelques années avec sa famille, cependant, elle ne s’y est jamais vraiment sentie bien. Charles Dickens décrit la vie des thermes dans Les Papiers posthumes du Pickwick Club.

En avril 1942 Bath subit trois raids aériens en représailles à ceux que la Royal Air Force a effectué sur Lübeck et Rostock, 19 000 bâtiments sont détruits ou endommagés, des maisons du Royal Crescentet du Circus brûlent, de même que l'Assembly Rooms.

L'architecture de la ville sert de décor à de nombreuses productions cinématographiques: Vanity Fair (2004), The Duchess (2008). La pièce de théâtre de Richard Brinsley Sheridan, The Rivals, se déroule dans la ville, tout comme la nouvelle de Roald Dahl, The Landlady.

En août 2003, Les Trois Ténors ont chanté au concert d'inauguration des Thermae Bath Spa, nouveau complexe spa dans le centre-ville.

