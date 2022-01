Le programme de musiques légères de Benoît Duteurtre ... Guy Matteoni, arrangeur & chef d'orchestre

Un programme toujours unique en son genre par ses mélanges d'opérette et de chansons d'avant-guerre, d'orchestres de danse des cinq continents, de valse musette et d'humour musical.

Serge Elhaïk présente ... L'arrangeur & chef d'orchestre Guy Matteoni

♪ Francis Cabrel :Petite Marie (Francis Cabrel / arrgts Guy Matteoni) Orchestre Guy Matteoni - Album "Les Murs De Poussière" -Label CBS 4666462

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Guy Matteoni, chant : _Superchic Génial - d_u film "Moi Y’en a vouloir des sous" (Jean Yanne / Michel Magne) Orchestrations Michel Magne & Claude Germain - Album "Moi Y'en A Vouloir Des Sous - chansons originales du film (1973)" - LP label Barclay 80487

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

♪ Gérard Lenorman :Michèle (Didier Barbelivien, Michel Cywiel / arrgts Guy Matteoni) Orchestre direction Guy Matteoni - Album "Gérard Lenorman - Le Best Of (2007)"- Label Disques Helena HEL2-3332

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Début de Soirée (Sacha Goëller & William Picard) :Nuit de folie (Claude Mainguy, Sauveur Pichot, William Picard / arrgts Guy Matteoni) - Album Nuit De Folie"-Label Sony Music 88697830092

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent ...

♪ Isabelle Aubret :Nuit Et Brouillard (Jean Ferrat / arrgts Guy Matteoni) - Album "Isabelle Aubret - Palais Des Sports 2011" - Label Disques Meys MEY 744912