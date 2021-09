Musiques légères, musiques de divertissement par Benoît Duteurtre ...

Après avoir décliné, depuis les années 1960, dans le vent de mépris qui s'attachait à la musique dite "légère", l'opérette connaît un regain de vigueur.

Son humour, sous lequel se déploient tous les sentiments humains, lui assure une séduction immédiate qui n'exclut pas un grand raffinement musical.

Naissance de l'opérette, vers 1850, jusqu'à son déclin après 1950, parmi les compositeurs : Hervé, Offenbach, Lecocq, Audran, Messager, Terrasse, Yvain, Hahn, Van Parys, Beydts ...

Et tant d'autres moins connus, dont l'imagination a façonné ce répertoire en lui prêtant un mélange unique de raffinement et de bouffonnerie, de séduction et d'érudition, d'anticonformisme et de science joyeuse !