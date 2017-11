Voyage à travers l'opéra français avec « Ardente flamme» : 1er disque de la mezzo-soprano Gaëlle Arquez

►07h40 - La chronique de Christian Merlin : L'orchestre: ancien monde ou modèle d'avenir ?

►07h56 - Les Dépêches Notes par Sofia Anastasio : Dépêches notes du vendredi 24 novembre 2017

►08h05 - L'invitée du jour : Gaëlle Arquez

►08h53 - La chronique de Roselyne Bachelot : Gabriel Yared à la Philharmie de Paris

Programmation musicale

♫ Joseph Haydn

Symphonie n°81 en sol majeur, HOB. 1:81 : I. Vivace

Orchestre de chambre de Bâle, Giovanni Antonini (direction)

ALPHA

♫ César Franck

Quatuor à cordes en ré majeur M 9 : II. Scherzo

Quatuor Zaïde

NOMADMUSIC

♫ Niccolò Paganini (arrangement Leopold von Auer)

Caprice en la mineur n° 24

Vadim Repin, violon. Alexander Markovich, piano

ERATO

♫ Johann Pachelbel

Canon et gigue en ré majeur pour 3 violons et basse continue

Amandine Beyer, violon. Gli incogniti

ELOQUENTIA

♫ Francisco Guerrero

Magnificat : Sicut erat in principio

Musica Ficta, Raul Mallavibarrena (direction)

CANTUS

♫ John Playford

Nobody's jig, Mr Lane's maggott

Les Witches

ALPHA

♫ Claude Debussy

Prélude en la mineur (arrangement pour quatuor de clarinettes)

Quatuor anches hantées

ANIMA RECORDS

♫ Harpo Marx

Harpo's bazar

The Marx Brothers

CHANSONS CINEMA

Programmation musicale de l'invitée

♫ Hector Berlioz

La Damnation de Faust : Air de Marguerite “D’amour, l’ardente flamme”

Gaëlle Arquez (mezzo-soprano), Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Paul Daniel (direction)

DG

♫ Christoph Willibald Gluck

Armide : Air d’Armide “Ah ! Si la liberté me doit être ravie”

Gaëlle Arquez (mezzo-soprano), Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Paul Daniel (direction)

DG

♫ Ambroise Thomas

Mignon : Air de Mignon “Connais-tu le pays”

Gaëlle Arquez (mezzo-soprano), Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Paul Daniel (direction)

DG

♫ Georg Friedrich Haendel

Theodora : As with rosy steps the morn* (Air d'Irene, Acte I Sc 4)

Lorraine Hunt (mezzo-soprano), Orchestre du Siècle des Lumières, William Christie (direction)

GLYNDEBOURNE

♫ Jean-Philippe Rameau

Les Boréades : Entrée de Polymnie (Acte IV, scène 4)

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (direction)

ARCHIVE PRODUCTION