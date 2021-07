La Matinale avec Vladimir Cosma

Vladimir Cosma dirige ses meilleures bandes-originales à la tête d'un orchestre et d'une myriade de solistes au Festival 1001 Notes en Limousin le samedi 24 juillet.

Au programme dans Réveil classique

7h40 : Reportage : Quand la musique rencontre la science au festival Image sonore, par Marie Gicquel

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal

8h10 : Le Tour de France des Festivals : Ludmila Berlinskaïa , directrice artistique du Festival La clé des portes

, directrice artistique du Festival La clé des portes 8h25 : L’été des Frères Jacques

8h30 : L'invité du jour : Vladimir Cosma

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque « Haydn Bartok Mozart » du Quatuor Modigliani sorti le 5 février sous le label Mirare, en répondant correctement à la question de Clément Rochefort.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Erich Wolfgang Korngold

Bande originale The sea Hawk : Main title The Utah Symphony Orchestra and Chorus, Varujan Kojian, direction

Varese Sarabande

Enrique Granados

12 danses espagnoles op. 37 (Danse espagnole en sol majeur n°7 “Valenciana”)

Alicia de Larrocha (piano)

Decca

Gustav Holt

Les planètes op. 32 (3. Mercury the Winged Messenger) Orchestre Philharmonique de Londres, direction Vladimir Jurowski

London Philharmonic Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor n°19 K. 465 en do majeur op. 10 n°6 « Les dissonances » (4. Allegro)

Quatuor Modigliani

Mirare

Mathias Duplessy

Quatuor de guitare en ré mineur (1. Allegro)

Jérémy Jouve, Thibaut Garcia, Armen Doneyan & Samuelito, guitares

Richard Rodney Bennett

Divertimento pour deux pianos (4. Finale. Tempo di hard rock)

Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle (piano)

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie nᵒ 29 en la majeur, K. 201 (4. Allegro con spirito) Le Cercle de l'Harmonie, direction Jérémie Rhorer

Jacques Prévert, Joseph Kosma

Le cauchemar du chauffeur de taxi

Les Frères Jacques

Vladimir Cosma

Rabbi Jacob (Le grand Rabbi)

Vladimir Cosma

Alexandre Le Bienheureux (L’Homme et son chien)

Vladimir Cosma, direction

Vladimir Cosma

Concerto Méditerranéo (3.Allegro giocoso)

Vincent Beer-Demander, mandoline, Grégory Daltin, accordéon

Vladimir Cosma

Le plus beau métier du monde (Radia’s boogie rock final)