Vivaldi, Clara Haskil et nos invités : Vladimir Cosma et Vincent Beer-Demander

Pour gagner le disque Chopin Concertos for Piano & String quintet par David Lively & le Quatuor Cambini-Paris, sorti le 12 avril 2019 chez Aparte, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Max Bruch

Concerto pour violon en Sol min op. 26 : 3. Finale : Allegro energico

Isaac Stern, violon

Orchestre de Philadelphie

Direction, Eugene Ormandy

CBS

Jean de Brébeuf

Iesous Ahatonnia - pour choeur et ensemble instrumental

Les Musiciens de Saint-Julien

Maitrise de Radio France

Direction, Sofi Jeannin

Direction, François Lazarevitch

ALPHA

Bela Bartok

Concerto pour orchestre Sz.116/BB 123 : 4.Intermezo interroto

Orchestre philharmonique de New York

Direction, Pierre Boulez

CBS

Jean-Paul-Égide Martini

Plaisir d’amour

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano

Tanguy de Williencourt, piano

HARMONIA MUNDI