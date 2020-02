Victor Julien-Laferrière, Tchaïkovski et notre invitée, Monica Bellucci

Véritable icône à travers le monde, actrice et aujourd’hui comédienne de théâtre, nous avons le plaisir de recevoir Monica Bellucci. Elle fait revivre les mots de Maria Callas sur la scène du Théâtre des Bouffes Parisiens en interprétant ses "Lettres et mémoires", rassemblées dans un livre.

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Tentez de gagner le disque "Brahms : Sonate pour piano N°3, Variations sur un thème de Paganini", par Nelson Goerner, sortie le 25 octobre 2019 sous le label Alpha, en répondant correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n°1 en mi mineur op 11 : 3. Rondo : Vivace

Benjamin Grosvenor, piano

Royal Scottish National Opera

Direction, Elim Chan

DECCA

Francesco Cavalli

Statira, principessa di Persia - All armi, mio core (Acte II)

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Artaserse

ERATO

Burt Bacharach

The look of love

Nina Simone, voix

SONY

Piotr Illich Tchaïkovski

Le Lac des Cygnes op. 20 : Allegro agitato (finale)

Orchestre du Théâtre Mariinsky

Direction, Valery Gergiev

DECCA

Christoph Willibald von Gluck

Orfeo ed Euridice : Ouverture

Insula Orchestra

Direction, Laurence Equilbey

ARCHIV PRODUKTION

Henry Mancini

BOF La Panthère Rose : thème

Orchestre dirigé par André Prévin

André Prévin, piano

RCA

François Adrien Boieldieu

La Dame Blanche : Il s’éloigne il nous laisse ensemble (Acte I)

Rockwell Blake, ténor

Mireille Delunsch, soprano

Ensemble Orchestral de Paris

Direction, Marc Minkowski

EMI CLASSICS

Johannes Brahms

Sonate pour piano n°3 en Fa min op. 5 : 3. Scherzo

Nelson Goerner, piano

ALPHA

Johann Strauss Fils

Sous le tonnerre et les éclairs op.324

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Vienne

Direction, Carl Michalski

SONATINA

Georg Friedrich Haendel

Ariodante : Ballet : Entrée des songes agréables (Acte II)

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

ARCHIV PRODUKTION

Dmitri Chostakovitch

Sonate pour violoncelle et piano op. 40 : 2. Allegro Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Jonas Vitaud, piano

ALPHA