Victoires de la musique avec Théotime Langlois de Swarte, Raphaëlle Moreau et Gabriel Pidoux

Théotime Langlois de Swarte (violoniste), Raphaëlle Moreau (violoniste) et Gabriel Pidoux (hautboïste) sont tous trois nommés Révélations instrumentales des Victoires de la musique classique. Nous les recevons ce matin dans la matinale.

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux clavecins en Ut Maj BWV 1061 : 1. Allegro

Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg, clavecins

Ensembles Masques

ALPHA

Marguerite Canal

Les roses de Saadi

Hélène Guilmette, soprano

Martin Dubé, piano

ANALEKTA

Jacques Ibert

Escales : 2. Tunis Nefta

Sinfonia of London

Direction, John Wilson

CHANDOS

Leslie Bricusse / Anthony Newley

What kind of fool am I ?

Rhoda Scott, orgue

Mel Lewis Orchestra

The Thad Jones

UNIVERSAL

Ludwig van Beethoven

Trio avec piano n°1 en Mi bémol Maj op.1 n°1 : 3. Scherzo

Guillaume Chilemme, violon

Yan Levionnois, violoncelle

Nathanaël Gouin, piano

MIRARE

Maurice Ravel

Concerto pour piano en Sol Maj M 83 : 3. Presto

Javier Perianes, piano

Orchestre de Paris

Direction, Josep Pons

HARMONIA MUNDI

Charles Trenet

Le soleil et la lune

BD MUSIC