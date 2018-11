Vannina Santoni est Violetta dans La Traviata de Verdi au Théâtre des Champs Elysées

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Les sites internet des compositeurs

► 08h30 - L'invitée du jour : Vannina Santoni

► 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : Journée mondiale de lutte contre le sida

♫ Programmation musicale

Frédéric CHOPIN

Concerto n°2 en fa min op 21 pour piano et orchestre : 3. Allegro vivace

Ivo Pogorelich, Orchestre symphonique de Chicago, Claudio Abbado

DG

Fernando SOR

Sin duda que tus ojos

Charles Castronovo, Sandrine Piau, Rolando Villazon, Liat Cohen

ERATO

Bob MARLEY

Is this love ?

Bob Marley & The Wailers

ISLAND

Jean de CAMBEFORT

Le Ballet Royal de la nuit : La Nuit : Languissante clarté Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI 2018

Gabriel PIERNE

Valse impromptu op.27 - pour piano à 4 mains

Anne Queffélec, Gaspard Dehaene

EMI

Sam COSLOWMister Paganini (You’ll have to swing it)

Ella Fitzgerald, Sy Oliver and his orchestra

BDMUSIC

Gabriel FAURE

Trio en ré mineur op.120 : 3. Allegro vivo

Trio Karénine

MIRARE

Jérôme DUCROS

Encore Jérôme Pernoo, Jérôme Ducros

EMI