Un temps dans l'Italie de Julien Martineau

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Opéra de Paris : un petit tour sur la 3e scène

► 08h30 - L'invité du jour : Julien Martineau

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion : Les dessous de la série

♫ Programmation musicale

Luigi BOCCHERINI

Clementina : Sinfonia

La compania del principe Aranjuez, Pablo Heras Casado

MUSICA ANTIGUA ARANJUEZ

Franz SCHUBERT

Sonate pour piano n°14 en la mineur D 784 : 3. Allegro vivace

Elisabeth Leonskaja

EASONUS

Rosemary CLOONEY & Perez PRADO

Corazon de melon

MARATHON MUSIC INTERNATIONAL

Niccolo PAGANINI

Concerto pour violon et orchestre n°2 en si mineur op.7 La campanella : 3. Rondo

Salvatore Accardo, Orchestre philharmonique de Londres, Charles Dutoit

DG

Astor PIAZZOLLA / Horacio FERRER

Chiquilín de Bachín

Astor Piazzolla, Horacio Ferrer

RCA

Claude DEBUSSY

Valse romantique

Vanessa Wagner

AMBROISIE

Henry PURCELL

The Virtuous Wife Z 611: Second music (Partie II) (instrumental)

Le Caravansérail, Bertrand Cuiller

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus MOZART / Fabrizio CASSOL

Requiem for L.

LIVE

Muzio CLEMENTI

Prélude alla Mozart en la majeur op.19 pour pianoforte

Andreas Staier

TELDEC

Edward HEYMAN, Robert SOUR, Frank EYTON, Johnny GREEN

Body and Soul

Coleman Hawkins and his orchestra

BDMUSIC

Felix MENDELSSOHN

Quatuor à cordes en fa mineur op.80 : 4. Finale

Quatuor Ebène

VIRGIN CLASSICS

Serge PROKOFIEV

Cendrillon : Pas de deux + Valse (Acte II)

Orchestre symphonique de la radio de Moscou, Gennady Rozhdestvensky

AUDIOPHILE

Frank MARTIN

Pavane couleur du temps pour quintette à cordes

Oxalys

FUGA LIBERA

Jean-Sébastien BACH

Le Clavier bien tempéré (Livre 1) : Prélude IV pour piano en ut dièse mineur BWV 849

Cédric Pescia

LA DOLCE VOLTA