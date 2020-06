Un Don Giovanni en moins mais deux disques en plus pour Stanislas de Barbeyrac !

Censé jouer Don Ottavio dans Don Giovanni à Garnier en mars dernier, il a dû s'arrêter en pleine répétition. Néanmoins, il rebondit et se prépare à la sortie de deux disques Mozart en juillet et septembre, avant de remonter sur scène au MET en janvier prochain...dans du Mozart, encore et toujours !

Stanislas de Barbeyrac - Musique Matin du 18/06/2020, © DavGemini