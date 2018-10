Toutes les couleurs de Mayra Andrade

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Des QR codes dans les programmes de concert

► 08h30 - L'invitée du jour : Mayra Andrade

► 08h50 - La chronique de Julie Depardieu : "Le chef d'orchestre", poème de Zweig pour Malher

♫ Programmation musicale

Ludwig VAN BEETHOVEN

Symphonie n°3 op.55 “Eroica” : 1. Allegro con brio

Nizhny Novgorod Soloists Chamber Orchestra, Maxim Emelyanychev

APARTE

Vincent SEGAL

BethKlang : 1. Guaganco

Quatuor Voce

ALPHA

Jerry Jeff WALKER

Mr Bojangles

Nina Simone

SONY

Maurice RAVEL

Valses nobles et sentimentales : 1. Modéré et 2. Assez lent et 3. Modéré

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Robin Ticciati

LINN

Thomas ENHCO

Eclipse

Thomas Enhco, Vassilena Serafimova

DG

Antonin REICHA

Quintette à cordes à deux altos en fa majeur op.92 n°1 : 2. Allegro minuetto

Quatuor Girard, Tanguy Parisot

ALPHA

Louis SILVERS

Le Chanteur de jazz (BO ) : Blue skies

Al Jolson

SOUNDTRACK FACTORY

Antonio VIVALDI

Concerto n°1 Le Printemps RV 269 : 3. Allegro

Fabio Biondi, Europa Galante

VIRGIN

ANONYME

Suite en la mineur : 3. Sarabande

Clément Geoffroy

ECL

Carl NIELSEN

Concerto pour violon : 3. Rondo. Allegretto scherzando

Liya Petrova, Odense Symphony Orchestra, Kristiina Poska

ORCHID CLASSICS

Frédéric CHOPIN

Nocturne en fa dièse majeur op. 15 n°2

Ingrid Fliter

LINN

Jean-Philippe RAMEAU

Suite en ré majeur / ré min : Les niais de Sologne

Jean Rondeau

PARLOPHONE