Susanna Mälkki dirige la Turangalîla-Symphonie de Messiaen

Au programme aujourd'hui

Ça arrive près de chez vous !

Un nouveau rendez-vous pour mettre en valeur les associations qui œuvrent pour la diffusion de la musique classique partout en France. Des lieux accessibles qui accueillent de grands artistes, des concerts à des prix démocratiques dans toutes les régions de France.

Cette semaine : Les Caprices de Marianne

Prochains concerts

05 Avril : Concert sur le pouce "sandwich musical"

Les pianistes Célimène Daudet et David Violi en piano à quatre mains ; Schubert, Grieg et Fauré

Claude DEBUSSYPréludes Livre II : Les tierces alternées Célimène Daudet

NOMADMUSIC

Programmation musicale

Felix MENDELSSOHNTrio pour piano n°2 en ut mineur op.66 : 4. Finale : Allegro appassionato Trio Metral

APARTE

Frédéric CHOPINConcerto en fa mineur op.21 pour piano : 3. Allegro : Vivace Samson François, Orchestre de l’Opéra de Monte-Carlo, Louis Frémeaux

EMI

Henry PURCELLDidon et Enée Z 626 : When I am laid (Acte III Sc 2) Air de Didon Lorraine Hunt-Lieberson, Philharmonia Baroque Orchestra, Nicholas MacGegan

HARMONIA MUNDI

Camille SAINT-SAENSQuintette pour piano et cordes : 4. Allegro assai ma tranquillo Quatuor Girard, Guillaume Bellom

B RECORDS

Stephen SONDHEIMSo many people Cyrille Aimée

MACKAVENUE

Jean Sébastien BACHSonate en trio en ut mineur BWV 1029 : 1. Vivace Tripla Concordia

ARCANA

Wolfgang Amadeus MOZARTCosi fan tutte K588 : Ouverture MusicaEterna, Teodor Currentzis

SONY