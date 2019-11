Stéphanie d'Oustrac, Quincy Jones et notre invité, Thibault Cauvin

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour clarinette en la Majeur KV 622 - 3. Rondo Allegro

Julien Hervé, clarinette

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Gustavo Gigemo, direction

NO MAD MUSIC

Erno Dohnanyi

Ruralia Hungarica op. 32 : 1. Presto

Aurélien Pascal, violoncelle

Paloma Kouider, piano

LA MUSICA

The King's Singers

Cheek to Cheek

SIGNUM

Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps - Le Sacrifice Danse sacrale

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Pierre Monteux, direction

MERCURY

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des Animaux : Aquariums

Renaud Capuçon, violon

Frank Braley, piano

Michel Dalberto, piano

Emmanuel Pahud, flûte traversière

Paul Meyer, clarinette

Gautier Capuçon, violoncelle

VIRGIN CLASSICS

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 201 - Geschwinde ihr wirbelnden Winde

Choeur de Namur

Les Agremens

Leonardo Garcia Alarcon, direction

AMBRONAY

Luiz Bonfa

Carnival (manha de carnaval)

Quincy Jones Orchestra

Terry Clark, trompette

Lalo Schifrin, piano

Rudy Collins, batterie

Roland Kirk, flûte

Phil Woods, saxophone

Chris White, basse

MERCURY

Hector Berlioz

Les Nuits d’été : l’Île inconnue

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano

Pascal Jourdan, piano

HARMONIA MUNDI