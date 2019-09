En compagnie de Stéphanie d'Oustrac, la rentrée de Barenboim à Berlin, Monteverdi et Verdi...

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZARTConcerto n°17 en Sol Maj KV 453 : Allegro

Kristian Bezuidenhout - Orchestre Baroque de Fribourg - dir. Petra Mullejans

Harmonia Mundi 2012

Giuseppe VERDILa traviata : Acte 1 : Duetto : Un di felice

Renata Scotto - Alfredo Kraus - Philharmonia Orchestre - dir. Riccardo Muti

EMI 1982

RICHARD STRAUSSUne vie de héros : Des helden Gefährtin

Orchestre Philharmonique de Los Angeles - dir. Zubin Mehta

Decca 2014

Norman MONTYDocteur No : The James Bond theme

Count Basie and his orchestra

SUNSET 1966

EMMANUEL CHABRIER - Le roi malgré lui : Danse slave - Orchestre National de France - dir. Armin Jordan

GEORG PHILIP TELEMANN - Quatuor pour flûte traversière violon viole de gambe n°6 en mi mineur TWV 43 : 6. Modéré - Nevermind - Jean Rondeau, clavecin

JEAN SEBASTIEN BACH - Concerto en Ut Maj BWV 1061 : 3. Fuga. Vivace - pour pianos cordes et basse continue - David Fray et Jacques Rouvier - Orchestre National du Capitole de Toulouse

MAURICE RAVEL - Le tombeau de COuperin - version pour orchestre - 4. Rigaudon - orchestre de Bretagne - dir. Claude Schnitzler

MENDELSSOHN/RACHMANINOV : Le songe d’une nuit d’été op 61 : Scherzo - Nelson Goerner, piano

ROBERT SCHUMANN - Quatuor avec piano en Mi bémol Majeur opus 47 - 3. Andante cantabile - Isaac Stern, violon - Jaime Laredo, alto - Yo-Yo Ma, violoncelle - Emanuel Ax, piano

JOAN MANUEL SERRAT - Mediterraneo - Cappella Mediterranea - Leonardo Garcia-Alarcond, dir.

L'invitée du jour : Stéphanie d'Oustrac

Le Couronnement de Poppée - - CD 1 PL. 9 à partir de 3’34’’ soit 3’10’’ - Scène 6 extrait - Stéphanie d’Oustrac - Léa Desandre - Les Arts Florissants - dir. William Christie

BERLIOZ - Les Nuits d’été : L’île inconnue - pour mezzo soprano et piano - Stéphanie d’Oustrac - Pascal Jourdan, piano

LOUIS-NICOLAS CLERAMBAULT - Médée (Er livre) Cantate - “Cruelle fille des Enfers” - Stéphanie d’Oustrac - Amarillis - Héloise Gaillard

MICHEL LEGRAND – BOF Yentl – The way he makes me feel – Barbara Streisand