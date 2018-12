Stéphanie d’Oustrac est à l'affiche de « L’enfance du Christ » de Berlioz, diffusée ce soir sur France Musique

Aujourd'hui 14 décembre, Clément Rochefort reçoit Stéphanie d'Oustrac qui interprète ce soir le rôle de Marie dans l'oratorio de Hector Berlioz "L'Enfance du Christ" retransmis dès 20h en direct du Théâtre des Champs-Elysées sur France Musique.

À l’approche de Noël, l'Orchestre National de France sous la direction de Emmanuel Krivine présente un oratorio qui permit à Berlioz de se pencher avec attendrissement sur sa propre enfance.

♫ Programmation musicale

Giovanni Battista Pergolèse

Messe en Ré Maj : 8. Gloria : Cum Sancto Spiritu (Choeur)

Choeur et Orchestre Ghislieri, Giulio Prandi

ARCANA

Antonin Dvorak (trans. David Walter)

Quatuor n° 12 op. 96 “Américain” (4. Finale)

Quintette à vents Ouranos

NoMadMusic

Edvard Grieg

Concerto en la min op 16 pour piano et orchestre : 3. Allegro moderato molto e marcato

Nelson Freire, Orchester Philharmonique de Munich, Rudolf Kempe

SONY CLASSICAL

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon n°2 en Mi Maj BWV 1042 : 3. Allegro assai

Daniel Lozakovich, Orchestre de Chambre de la Radio Bavaroise, Radoslaw Szulc

DG

Federico Garcia Lorcaet Leonard Cohen

Pequeno vals vienés

Silvia Pérez Cruz, Raül Fernandez Miró

UNIVERSAL

Jean Richafort

Tru tru trut avant (à 3 voix)

Huelgas Ensemble, Paul van Nevel

Harmonia Mundi

William C. Polla

Dancing tambourine

Pauline Alpert

EPM RECORDS

Francis Poulenc

4 airs chantés (2. Air champêtre)

Nikolaï Gedda, Aldo Ciccolini,

EMI CLASSICS

Cole Porter

I get a kick out of you

Dinah Washington

OFFICIAL

Jean-Sébastien Bach

Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 : 1. Singet dem Herrn ein neues Lied

Choeur des Solistes norvégiens, Ensemble Allegria, Grete Pedersen

BIS

George Gershwin

Oh ! Lady be good (album “Wondering where”)

Hot Sugar Band

Erik Satie

Sonatine bureaucratique

Aldo Ciccolini

EMI CLASSICS