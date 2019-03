Stéphanie d'Oustrac cède aux sirènes de Liszt, Berlioz et Wagner pour son premier album chez Harmonia mundi

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto en ré mineur Wq 23 : 3. Allegro assai

Shani Diluka, Orchestre de chambre de Paris, Ben Glassberg

MIRARE

Ernest CHAUSSON

Concert pour violon, piano et quatuor à cordes en ré majeur op.21 : 2. Sicilienne

Isabelle Faust, Alexander Melnikov, Quatuor Salagon

HARMONIA MUNDI

Germaine TAILLEFERRE

Concertino pour harpe : 2. Rondo

Nicanor Zabaleta, Orchestre national de l’ORTF, Jean Martinon

ANONYME

Gregor’s Lament

Maxwell Quartet

LINN

Michael BRECKER

Safari

Benoît Sourisse, Louis Winsberg, André Charlier

GEMINI RECORDS

Carl Maria VON WEBER

Concerto pour clarinette n°1 en fa mineur : 2. Adagio ma non troppo

Andreas Ottensamer, Berliner Philharmoniker, Mariss Jansons

DG

Luigi BOCCHERINI

Sonate pour violoncelle et pianoforte n°2 en ut mineur G 2 : 2. Allegro

Ophélie Gaillard, Francesco Corti

APARTE

Erroll GARNER

Where Or When

Erroll Garner, Richard Rodgers, Lorenz Hart

INA