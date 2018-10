Stéphane Degout nous délivre le secret de son "Harmonie du soir"

Au sommaire aujourd'hui

♫ Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie n°25 en sol mineur K 183 : 1. Allegro con brio

Jérémie Rhorer, Le Cercle de l’Harmonie

ERATO

Hugo WOLF

Goethe-Lieder : Mignon III

Barbara Hannigan, Reinbert de Leeuw

ALPHA

Sergei RACHMANINOV

Concerto n°3 en ré mineur op.30 : 2. Intermezzo - Adagio

Yuja Wang, Orchestre symphonique Simon Bolivar du Vénézuela, Gustavo Dudamel

DG

Nina SIMONE

I wish I knew how it would feel to be free

RCA

Jean-Baptiste FORQUERAY

Suite n°3 en ré majeur : La Morangis ou La Plissay

Paolo Pandolfo, Guido Balestracci, Rolf Lislevand, Eduardo Egüez, Guido Morini

GLOSSA

Dulce MATIAS

Nha cumpadre Faustine

PUTUMAYO

Felix MENDELSSOHN

Le songe d’une nuit d’été op.61 : Intermezzo

Orchestre du festival de Budapest, Ivan Fischer

CHANNEL CLASSICS

Hector BERLIOZ

Symphonie fantastique op.14 : Un bal

Orchestre de Philadelphie, Riccardo Muti

PATHE MARCONI

Paul DUKAS

L’apprenti sorcier

Orchestre de Paris, Daniel Barenboim

DG

Domenico SCARLATTI

Sonate en ut majeur K72

Alexandre Tharaud

EMI

Manuel DE FALLA

7 canciones populares espanõlas : El panõ moruno

Thibaut Garcia, Edgar Moreau

PARLOPHONE