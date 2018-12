Sol Gabetta interprète un Schumann orchestral et chambriste

Au programme aujourd'hui

07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Le crowdlending et la culture

08h30 - L'invitée du jour : Sol Gabetta

08h50 - La chronique de Julie Depardieu : Emil Cioran et la musique

♫ Programmation musicale

Ludwig VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano n°2 en si bémol majeur op.19 : 3. Rondo

Jean-François Heisser, Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine

MIRARE

Benjamin BRITTEN

Corpus Christi carol - arrangement pour ensemble vocal a cappella

Voces8

DECCA

François COUPERIN

Les Nations : Premier ordre “La Françoise” : Chaconne ou passacaille

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset

APARTE

Joseph McCOY

Why don’t you do right

Peggy Lee, Benny Goodman Orchestra

CHANT DU MONDE

César FRANCK

Symphonie en ré mineur : 3. Finale. Allegro non troppo

Orchestre philharmonique de la BBC, Yan Pascal Tortelier

CHANDOS

Georg Friedrich HAENDEL

Sosarme re di Media HWV 30 : Per le porte del tormento (Acte II Sc 8) Duo Sosarme et Elmira

Bejun Mehta, Rosemary Joshua, Orchestre Baroque de Fribourg, René Jacobs

HARMONIA MUNDI

TRADITIONNEL

Shaar petach Dodi

Hesperion XXI, Jordi Savall

ALIA VOX

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour violon n°2 en ré majeur K 211 : 3. Rondeau : Allegro

Nikolaj Znaider, London Symphony Orchestra

LSO

ANTON DVORAKQuatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179 (Américain) : 3. Molto vivace (arrangement pour quintette à vent) Ensemble Ouranos

NOMADMUSIC

Hector BERLIOZLa damnation de Faust op. 24 : Marche Hongroise

Orchestre philharmonique de New York, Leonard Bernstein

SONY

Arcangelo CORELLIConcerto grosso en fa majeur op.6 n°5 : 3. Largo Amandine Beyer, Helena Zemanova, Gli Incogniti

APARTE

Frédéric CHOPIN

Grande valse brillante n°1 en mi bémol majeur op.18

Krystian Zimerman

DG

Edvard GRIEG

Ave Maris Stella “Salut étoile de mer” pour choeur mixte a cappella

Gabrieli Consort, Paul Mac Creesh

DG

Jean-Sébastien BACHSuite n°3 en Ré Maj BWV 1068 : Gavottes I et II - pour 2 hautbois basson trompettes timbales cordes et basse continue Akademie fur Alte Musik Berlin

HARMONIA MUNDI