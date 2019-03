Shani Diluka de Carl Philipp Emmanuel Bach à Mozart

Programmation musicale

Piotr I. Tchaikovski

Casse-noisette op.71 : Valse des fleurs

Orchestre Philharmonique de Radio France, Paavo Jarvi

VIRGIN

Richard Rodgers / Oscar Hammerstein

It Might As Well Be Spring

Astrud Gilberto, Stan Getz, Gary Burton, Kenny Burrell, Gene Cherico, Joe Hunt

VERVE

Johannes Brahms

Concerto en ré majeur op.77 pour violon : 3. Allegro giocoso ma non troppo vivace

Lisa Batiashvili, Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann

DG

Franz Schubert

Nähe des geliebten, D 162

Matthias Goerne, Andreas Haefliger

DECCA

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto en ré mineur Wq 23 : 3. Allegro assai

Shani Diluka, Orchestre de chambre de Paris, Ben Glassberg

MIRARE

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°14 en sol majeur K 387 “Le Printemps” : 1. Allegro vivace assai

Quatuor Hagen

MYRIOS

Jean Sibelius

Suite pour violon et orchestre op.117 : 2. Sérénade. Soirée de printemps

Esther Yoo, Philharmonia Orchestra, Vladimir Ashkenazy

DG

Franz Liszt

Concerto n°1 en mi bémol majeur : 4. Allegro marziale animato

Sviatoslav Richter, Orchestre philharmonique de Moscou, Kirill Kondrachine

DORON MUSIC

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°9 en la majeur op.47 (A Kreutzer) : 3. Finale

Tanguy de Williencourt, Bruno Philippe

HARMONIA MUNDI

Henry Purcell

Sweeter than roses

Alfred Deller, Wieland Kuijken, William Christie

HARMONIA MUNDI

Antonio Vivaldi

Les Quatre Saisons : Concerto en Mi Maj op 8 nº1 p 241 RV 269 : 1. Allegro “Le Printemps”

Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

TELDEC