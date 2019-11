Scriabine, The Beatles et notre invitée, Karine Deshayes

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Daniel D'Adamo: Sur Vestiges - Franz Schubert: Quintette à Cordes en Ut Majeur du Quatuor Béla, sorti le 11 octobre dernier chez NoMad Music

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Concerto n°1 en Ut Maj op 15 - 3. Rondo Allegro scherzando

Jan Lisiecki, piano et direction

Academy of Saint Martin of the Fields

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Antoine Forqueray

Courante - arrangement pour clavecin

Justin Taylor, clavecin

ALPHA

Hector Berlioz

Les Nuits d’été : le spectre de la rose

Régine Crespin

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

DECCA