Schubert, Benjamin Biolay et François-Frédéric Guy, l'invité du jour

À l'occasion des 250 ans de Beethoven, François-Frédéric Guy invite neuf pianistes à interpréter les trente-deux sonates pour piano de Beethoven à l’Auditorium de Radio France. Il ouvre le cycle avec Maroussia Gentet et l'intense Hammerklavier.

8h15 : Jamais seul avec... Antoine Baglin

8h25 : La chronique de Suzanne Gervais : L’Orchestre symphonique de l’Estuaire : un orchestre en terre sauvage québécoise

8h30 : Le journal d'Olivier Danrey

8h40 : Classique info de Sofia Anastasio

8h45 : Interview avec François-Frédéric Guy

Ludwig van Beethoven Fantaisie Chorale op. 80 : Allegro

Kristian Bezuidenhout, pianoforte

Zürcher Sing-Akademie

Freiburger Barockorchester

Direction, Pablo Heras-Casado

HARMONIA MUNDI

The Platters

Only you

Acker Blick, clarinette

FESTIVAL

Franz Schubert

Impromptu en Mi bémol Maj D 946 n°2

Bertrand Chamayou, piano

ERATO

Marvin Gaye

Some kind of wonderful

TAMLA

Nino Rota

La Strada suite : Nozze in campagne

Orchestre Métropolitain de Montréal

Direction, Yannick Nézet-Séguin

ATMA CLASSIQUE

Jean-Philippe Rameau

Les Fêtes d’Hébé : Éclatante trompez, annoncez

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Le Concert Spirituel

Direction, Hervé Niquet

ALPHA

Ludwig van Beethoven

Sonate n°1 en Fa min op. 2 n°1 : 4. Prestissimo

François-Frédéric Guy, piano

ZIG ZAG TERRITOIRES

Benjamin BiolayLa Route POLYDOR