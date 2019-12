Ravel, Charles Trenet et Sarah Nemtanu, l'invitée du jour

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez le disque Oh là là d'Isabelle Georges.

8h15 - La chronique Musique connectée de Suzanne Gervais :

8h30 – L'invitée du jour : Sarah Nemtanu

Le jeu musical

Pour gagner le disque Oh là là d'Isabelle Georges, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !



Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour 2 pianos n°10 en Mi bémol Maj KV 365 - Rondeau : allegro

Katia et Marielle Labèque, piano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Dir. Semyon Bychkov

PHILIPS

Chiara Margarita Cozzolani

Laetatus sum

I Gemelli

Dir. Emiliano Gonzalez-Toro

NAIVE

Etienne Daho et les Swingle Singers

Timide intimité

VIRGIN

Claude Debussy

Danse profane - pour harpe et orchestre à cordes

Anaïs Gaudemard, harpe

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Dir. Léo Hussain

CLAVES

Frédéric Chopin

Sonate n°3 en si min op 58 - Finale : Presto ma non tanto

Joseph Moog, piano

PM CLASSICS/ONYX

Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville : Una voce poco fa (Acte I)

Elsa Dreisig, soprano

Orchestre National de Montpellier

Dir. Michael Schonwandt

ERATO

Charles Trenet

Que reste-t-il de nos amours ?

Isabelle Georges

ENCORE

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°2 en Ré Maj op 36 : Scherzo

Orchestre de Chambre de la Radio Bavaroise

Dir. Mariss Jansons

BR KLASSIK

Jacques Offenbach

Duo pour 2 violoncelles op 53 n°3 en Ut Maj : Rondo

Anne Gastinel et Xavier Phillips, violoncelles

LA DOLCE VOLTA

Johann Adolf Hasse

Antigone : Scène de Bérénice : Non partir bell’idol mio

Lea Desandre, mezzo-soprano

Opera Fuoco

Dir. David Stern

APARTE