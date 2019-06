Sandrine Piau : élégance du baroque

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Idoménée, Roi de Crète : ouverture

Orchestre baroque de Fribourg, René Jacobs

HARMONIA MUNDI

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate pour piano n°17 en ré mineur op.31 n°2 La Tempête : 3. Allegretto

Murray Perahia

SONY

Olivier MESSIAEN

Saint-François d’Assise op.52 : L’ange musicien (Acte II Tableau 5)

José Van Dam

CYBELIA

François COUPERIN

Concerts Royaux : Concert n°2 en ré majeur : 4. Air contre fugué + 5. Echos

Barthold Kuijken, Wieland Kuijken, Robert Kohnen

ACCENT

Janis IAN

Stars

Nina Simone

EAGLE RECORDS (Live le 3 juillet 1976 Montreux)

Leonard BERNSTEIN

Candide : ouverture

Trio Zadig

FUGA LIBERA

Frédéric CHOPIN

Sonate pour violoncelle et piano n°65 : Scherzo

Alisa Weilerstein, Inon Barnatan

DECCA

Aaron COPLAND

Rodeo : Hoe down

Orchestre symphonique de San Francisco, Michael Tilson Thomas

RCA 2000

Igor STRAVINSKI

Tango

Orchestre de chambre Orpheus

DG

Ludwig Van BEETHOVEN

Concerto en Ré Maj op 61 : 1. Allegro ma non troppo

Christian Ferras, Orchestre Philharmonique de Berlin, Karl Boehm

AUDITE SCHALLPLATTEN

TRADITIONNEL JUIF

Danse

Sonia Wieder-Atherton, Sinfonia Varsovia, Christophe Mangou

NAIVE

Richard WAGNER

LaWalkyrie : Chevauchée des Walkyries (Acte III Sc 1)

Orchestre philharmonique de Berlin, Claudio Abbado

DG

Ethel SMYTH

The March of the Women

Chorus & orchestra of the Plymouth Music Series, Philip Brunelle

EMI