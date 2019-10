Rusalka à Strasbourg et nos invités, Samy Rachid et Alexandre Vu du Quatuor Arod

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Ensemble Ouranos : Dvorak, Ligeti, Nielsen - Quintettes à vent, sorti le 16 novembre 2018 chez NoMadMusic, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 170 : Vernügte Ruh’ beliebte Seelenlust

Andreas Scholl, haute-contre

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Alexandre Borodine

Symphonie n°2 op 5 - 2. Scherzo

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Carlos Kleiber, direction

HANSSLER CLASSIC

Marchetto Cara

Tante volte si si si

Clara Coutouly, soprano

Doulce Mémoire

Denis Raison-Dadre, direction

ALPHA

Federico Mompou

Paisajes : 2. El lago

Guillaume Coppola, piano

ELOQUENTIA

Jules Massenet

Méditation de Thaïs

Renaud Capuçon, violon

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Daniel Harding, direction

VIRGIN

Claudio Monteverdi

L’Orfeo : Vi ricorda o boschi ombrosi (Acte II) Air d’Orphée

Diego Valentin Flores, baryton

Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia Alarcon, direction

AMBRONAY

Frédéric Chopin

Prélude op. 28 - Prélude en mi min. op 28 n°4

Martha Argerich, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Serge Gainsbourg / Frédéric Chopin

Jane B.

Jane Birkin, chant

PHILIPS

Antonin Dvorak

Quatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179 (Américain) : 4. Finale. Vivace ma non troppo - arrangement pour quintette à vents

Ensemble Ouranos

NO MAD MUSIC

Henry Purcell

Didon et Enée : Prélude - Come away fellow sailors (Acte III) Air du marin choeur

Patrick Power, ténor

Choeur de l'orchestre de chambre anglais

Orchestre de chambre anglais

Raymond Leppard, direction

Gaspare Spontini

La vestale : Caro oggetto (Acte III) air de Julia

Maria Callas, soprano

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction