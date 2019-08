Romain Leleu sur la route des festivals d'été

Au programme aujourd'hui

7h50 – Le « blind test » de l’été : un CD à gagner

8h30 – L'invité du jour : Romain Leleu, trompettiste, actuellement à l'affiche du Festival de Musique en Bourbonnais

En partenariat avec le journal La Croix

Le « blind test » de l'été

Programmation musicale

JOHANN DAVID HEINICHEN

Concerto pour hautbois et violon et ut mineur

Thibault Noally, violon – Emmanuel Laporte, hautbois – Les Accents

HAYDN WOOD

Roses of Picardy

Marc Mauillon, baryton – Anne Le Bosec, piano

SERGE PROKOFIEV

Concerto n°3 en Ut Majeur op. 26 : Andante – Allegro

Behzod Abduraimov, piano – Orchestre National Symphonique de la Rai – dir. Juraj Valcuha

JEAN-SEBASTIEN BACH

Magnificat en Ré Majeur BWV 243 – Et misericordia – arrangement pour violoncelle, alto et orchestre à cordes

Christian-Pierre La Marca, violoncelle – Adrien la Marca, alto – Les Ambassadeurs – dir. Alexis Kossenko

CHARLES GOUNOD

Marche funèbre d’une marionnette

Tristan Pfaff, piano

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Pièces de clavecin en concert : Concert I en Ut : Le Coulicam / Rondeau Gracieux / Le Vezinet

Les Timbres

GIOVANNI MIRABASSI

Valentina

Giovanni Mirabassi Trio

WOLFGANG AMADEUS MOZART

La Flûte enchantée KV 620 – Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen – Air de la Reine de La Nuit – transcription pour quatuor à cordes

Quatuor Zaïde

FRANK CHURCHILL

Some day my prince will come

Diana Damrau – Orchestre philharmonique de Liverpool – dir. David Charles Abell

RICHARD WAGNER

Tannhäuser – Chœur des pélerins

Chœur de l’Opéra d’Etat de Berlin – Staatskapelle de Berlin – dir. Daniel Barenboim

ANTON ARENSKI

Trio en Ré Mineur op. 31 : Elegie

Trio Elegiaque

Programmation musicale de l'invité

PABLO DE SARASTE

Zapateado op 23 n°2

Romain Leleu, trompette – Ensemble Convergences

MICHEL LEGRAND

Sans toi – pour trompettes à cordes

Romain Leleu, trompette – Ensemble Convergences

FRANCIS POULENC

Les chemins de l’amour – pour trompettes à cordes

Romain Leleu, trompette – Ensemble Convergences

ERIK SATIE

Je te veux

Romain Leleu, trompette – Thierry Escaich, orgue

LUIZ BONFA

Manha de Carnaval

Romain leleu, trompette – Mathieu petit, contrebasse