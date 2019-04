Robin Pharo se consacre aux ayres et songs de quatre compositeurs du siècle d'or anglais

Au programme aujourd'hui

, © Max Dozolme

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH / Christian BADZURA

For Johann (d’après le prélude en do mineur BWV 847)

Vikingur Olafsson

DG

Gérard PESSONRécréations françaises : 1. L’harmonieux forgeron Ensemble Recherche

AEON

Antonin DVORAKSuite américaine en La Maj op 98b B 190 : 5. Allegro Orchestre symphonique de Lucerne, James Gaffigan, direction

HARMONIA MUNDI

Jean-Sébastien BACHMesse en si min BWV 232 : Agnus Dei Anne Sofie von Otter (mezzo-soprano),Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen (direction)

ARCHIV PRODUKTION

Claude DEBUSSY /Robert BERGMANN (transcription)Préludes, Livre 1 n°12 : Minstrels (pour violoncelle et piano) Mstislav Rostropovitch (violoncelle), Alexandre Dedyukhin (piano)

EMI

George GERSHWINThe man I love Billie Holiday and her orchestra

BD JAZZ