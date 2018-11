Rinaldo Alessandrini, guide d'un voyage musical à Rome

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Sur Instagram, Yuja Wang présente « Music Traveler »

► 08h30 - L'invité du jour : Rinaldo Alessandrini

► 08h50 - La chronique d'Aliette de Laleu : Des chaussons de danse adaptés aux peaux noires

♫ Programmation musicale

Antonio VIVALDI

Orlando furioso : Sol da te, mio dolce amore

Cecilia Bartoli, ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi

DECCA

Enrique GRANADOS

Goyescas : Livre I : el fandango de candil

Alicia de Larrocha

DECCA

Salif KEITA

Were Were

NAIVE

Igor STRAVINSKY

The Owl and the Pussycat

Adrienne Albert, Robert Craft

SONY CLASSICAL

Felix MENDELSSOHN

Concerto pour violon n°1 en ré mineur : 1. Allegro

Nemanja Radulovic, Orchestre de chambre de Prague

TRANSART

Tigran HAMASYAN

The American

NONESUCH RECORDS

Francesco MANCINI

Quanto mai saria piu bello : Aria : La costanza nell’amore

Philippe Jaroussky, Les Arts Florissants, William Christie

VIRGIN

Germaine TAILLEFERRE

Trio pour piano, violon et violoncelle : 1. Allegro animato

Trio Karénine

MIRARE

Thelonious MONK / K. CLARKE

I mean you

SONY

Alexandre BORODINE

Le Prince Igor : Danses Polovtsiennes (Acte II) choeur : Introduction : andantino et Allegro vivo

Choeur et Orchestre philharmonique de Monte Carlo, Yakov Kreizberg

OMPC

Georg Friedrich HAENDEL

Sonate en trio pour traverso et violon en si mineur op.2 n°18 : 3. Largo et 4. Allegro

Le Consort, Justin Taylor

B RECORDS

Charles GOUNOD

Ave Maria

Elsa Dreisig, Thibaut Garcia

ERATO

Christian SINDING

Danse orientale n°5 op.32

Les Siècles, François-Xavier Roth

MUSICALES ACTES SUD