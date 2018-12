Lukas Geniušas grave les sonates pour piano de Prokofiev

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : TwoSet violin ou le violon clownesque sur Instagram

► 08h30 - L'invité du jour : Lukas Geniušas

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion :

♫ Programmation musicale

Dinu LIPATTI

Concertino pour piano dans le style classique op.3 : 1. Allegro maestoso

Julien Libeer, Les Métamorphoses, Raphaël Feye

EVIL PENGUIN RECORDS 2018

Benjamin BRITTEN

A Ceremony of Carols op.28 : Wolcum Yole ! + Balulalow

Choeur de l’Abbaye de Westminster, Martin Neary

SONY 1997

Amilcare PONCHIELLI La Gioconda : Danse des heures

Orchestre philharmonique de Vienne, Gustavo Dudamel

Frédéric CHOPIN

Andante spianato Roger Muraro

UNIVERSAL 2007

Leonard COHEN

Hallelujah Leonard Cohen

CBS 1984

John FIELD

Concerto n°6 en ut majeur pour piano et orchestre : 3. Moderato

Miceal O’Rourke, London Mozart Players, Matthias Bamert

CHANDOS 1996

Franz SCHUBERT

Symphonie n°1 en ré majeur D82 : 4. Allegro vivace

B’Rock Orchestra, René Jacobs

PENTATONE 2018

Astor PIAZZOLLA Five Tango Sensations : Despertar

William Sabatier, Quatuor Terpsycordes

FUGA LIBERA 2018

Baldassare GALUPPI

Sonate pour piano en ré mineur : 2. Presto

Andrea Bacchetti

SONY

Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie n°40 en sol mineur K 550 : 1. Allegro molto

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner

DG

Antonín DVORAK

Humoresque en Sol bémol Maj op 101 n°7 B 187 n°7 - arr pour violon violoncelle et orchestre Itzhak Perlman, violon, Yo-Yo Ma, violoncelle, Orchestre Symphonique de Boston, Seiji Ozawa

SONY CLASSICAL

TRADITIONNEL

Or nous dites Marie

Violaine Le Chenadec, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

Domenico SCARLATTI

Sonate en si mineur K 87

Mathieu Dupouy

HERISSONS PROD

Piotr I. TCHAIKOVSKY

Symphonie n°2 en ut mineur op.17 Petite Russie : Scherzo

Orchestre symphonique de Londres, Antal Dorati

MERCURY

YOM

Swimming in the Styx

Yom and the Wonder Rabbits

BUDA MUSIC

Programmation musicale de l'invité

Sergei PROKOFIEV

Sonate pour piano n°2 en ré mineur op.14

Lukas Geniusas

MIRARE

Sergei PROKOFIEV

10 pièces pour piano n°12 : Rigaudon

Lukas Geniusas

MIRARE

Sergei PROKOFIEV

Sonate pour piano n°5 en ut majeur op.38/135 : 3. Un poco allegretto

Lukas Geniusas

MIRARE