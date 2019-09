La rentrée des orchestres à Radio France : Nikolaï Lugansky et Michel Orier sont les invités

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°10 pour 2 pianos en Mi bémol Maj KV 365 : 3. Rondeau

Jos Van Immerseel et Yoko Kaneko, pianos

Anima Eterna

Direction, Jos Van Immerseel

ALPHA

Jacques Offenbach

La Périchole : Je suis le joli geôlier (Acte III) Trio La Périchole, Piquillo, Don Andrès

Aude Extremo, mezzo-soprano

Stanislas de Barbeyrac, ténor

Alexandre Duhamel, baryton

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

PALAZZETTO BRU ZANE

Franck Sinatra

East of the sun (and west of the moon)

REPRISE RECORDS

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n°6 en Sol Maj BWV 1019 : 3. Allegro

Louis Creac'h, violon

Jean Luc Ho, clavecin

CORDES ET AMES

Georg Friedrich Haendel

Suite pour orchestre HWV 287 : Final

La Cetra Barockorchester Basel

Direction, Maurice Steger

HARMONIA MUNDI

Gioacchino Rossini

Il signor Bruschino : Ouverture

National Philharmonic Orchestra

Direction, Riccardo Chailly

DECCA

Robert Schumann

Märchenbilder op 113 : Rasch

Lise Berthaud, alto

Adam Laloum, piano

APARTE

Georges Brassens

Saturne

Les Lunaisiens

Direction, Arnaud Marzorati

MUSO

Georg Philipp Telemann

Concerto pour 2 violons en Ut Maj TWV 52 : 1. Allegro

Les Accents

Claire Sottovia, violons

Direction et violon, Thibault Noally

APARTE

Johann Strauss fils

Valse de l’empereur

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction, Nikolaus Harnoncourt

TELDEC

Benjamin Godard

Sonate en La bémol Maj op 12 n°4 : Allegro vivace ma non presto

Nicolas Dautricourt, violon

Dana Ciocarlie, piano

APARTE

Johan Helmich Roman

Drottningholmsmusiken : Allegro

Ensemble baroque de Drottningholm

Direction, Nils-Erik Sparf

MUSICA SVECIAE

Anne Sylvestre

Lettre ouverte à Elise

EMP RECORDS

Ludwig van Beethoven

Les créatures de Prométhée op 43 : Ouverture

Orchestre Symphonique de Montréal

Direction, Kent Nagano

SONY