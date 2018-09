René Jacobs dirige le Freiburger Barockorchester au Festival Ambronay

Au sommaire aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : L'Opéra d'Avignon a son application mobile

► 08h30 - L'invité du jour : René Jacobs

► 08h50 - La chronique de Julie Depardieu : Friedrich Nietzsche sur Georges Bizet "Le cas Wagner"

♫ Programmation musicale

Camille SAINT SAENS

Concerto pour piano n°5 en fa majeur op.103 (L’Egyptien) : I. Allegro animato

Bertrand Chamayou, Orchestre national de France, Emmanuel Krivine

ERATO

ANONYME

Puisque vous me lasses seulette / Je ne vous amare Marioneta

Montserrat Figueras, Lambert Climent, Francesc Garrigosa, Jordi Savall, Sergi Casademunt, Sophie Watillon, Xavier Diaz, Pedro Estevan

ALIA VOX

Frédéric CHOPIN

4 mazurkas op 24 : Mazurka n°17 en si bémol min op 24 n°4

Jean-Marc Luisada

RCA

Samy THIEBAULT

Calypsotopia

GAYA MUSIC

Ralph TOWNER

Duende

Ralph Towner, Wolfgang Muthspiel, Slava Grigoryan

ECM

Gioacchino ROSSINI

Le Barbier de Séville : Ouverture

Orchestre de Chambre de Lausanne, Jesus Lopez Cobos

TELDEC

Dietrich BUXTEHUDE

Toccata en Sol Maj BuxWV 165 - version pour piano

Francesco Tristano

DGG

Alexandre SCRIABINE

Symphonie n°1 en Mi Maj op 26 : 4. Vivace

Orchestre National de Russie, Mikhail Pletnev

PENTATONE CLASSICS

Igor STRAVINSKY

The Rake’s Progress : No word from Tom (Acte I) Air de anne Trulove

Diana Damrau, Orchestre de la radio de Munich, Dan Ettinger

VIRGIN CLASSICS

Wolfgang Amadeus MOZART

Les noces de Figaro : Ouverture

Musicaeterna, Teodor Currentzis

SONY

Ludwig VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano n°3 en ut min op 37 : III. Rondo : allegro

Vladimir Ashkenazy, Orchestre de Cleveland

DECCA

Jean-Sébastien BACH

Sonate en ré majeur BWV 1028 pour violon et clavecin : IV. Allegro

Enrico Gatti, Rinaldo Alessandrini

GLOSSA

Leonard COHEN

Dance me to the end of love

Madeleine Peyroux

ROUNDER RECORDS

Giovanni Battista SAMMARTINI

Concerto en sol majeur pour flûte et orchestre : Allegro

Jean-Pierre Rampal, I Solisti Veneti, Claudio Scimone

SONY CLASSICAL