Renata Tebaldi, Rossini et nos invités, William Christie et Paul Agnew

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto en Ut Maj BWV 1061 : 1. Allegro - pour 2 pianos, cordes et basse continue

David Fray et Jacques Rouvier, pianos

Orchestre National du Capitole de Toulouse

ERATO

Leos Janacek

Sinfonietta militaire op. 60 : Allegretto

Anima Eterna

Direction, Jos Van Immerseel

ALPHA

Jean Wiener

BOF Au hasard Balthazar : Je me marie en blanc

France Gall, voix

RCA

Franz Schubert

Sonate n°20 pour piano en La Maj op posth D959 : 2. Andantino

Radu Lupu, piano

DECCA

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : Kyrie eleison

Choeur et Orchestre de l’Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

Direction, Neville Marriner

PHILIPS

Ludwig van Beethoven

Irische Lieder WoO 153 : 4. Since greybeards inform us that youth will decay

Andrè Schuen, baryton

Trio Boulanger

AVIMUSIC

Alfredo Catalani

La Wally : Ebben n’andro lontana (Acte I) Air de la Wally

Renata Tebaldi, soprano

Orchestre de l’American Opera Society

Direction, Fausto Cleva

INTAGLIO

Antonio Vivaldi

Il Giustino : Vedro con mio diletto

Silke Gang, contralto

Accademia Bizantina

Direction, Ottavio Dantone

NAIVE RECORDS

Nikolai Rimski Korsakov

Le Vol du bourdon - arrangement pour orgue Olivier Latry, orgue

ERATO

Carl Philipp Emmanuel Bach / Eugen Cicero

Solfeggio en Ut min

Eugen Cicero, piano

Peter Witte, basse

Charly Antolini, batterie

MPS

Richard Strauss

Divertimento op. 86 pour orchestre d’après des pièces de François Couperin

Orchestre Symphonique de la Métropole de Tokyo

Direction, Hiroshi Wakasuhi

DENON

Marc Antoine CharpentierLes Arts Florissants : Ouverture Les Arts Florissants

HARMONIA MUNDI

Carlo Gesualdo

Madrigal à 5 voix : Livre I : Non mirar, non mirare Miriam Allan, soprano

Hannah Morrison, soprano

Mélodie Ruvio, contralto

Edward Grint, basse

Paul Agnew, ténor et direction

HARMONIA MUNDI

Jean-Baptiste Lully

Atys

Les Arts Florissants

Direction, William Christie

HARMONIA MUNDI

Michel Lambert

Vous avez trop d'appas

Emmanuelle de Negri, dessus

Reinoud Van Mechelen, haute-contre

Cyril Auvity, taille

Lisandro Abadie, basse

HARMONIA MUNDI