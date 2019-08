Ravel Voyageur : nouveau programme de Nathalia et Maria Milstein

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner 3 CD "Jean Sibelius" de Santtu-Matias Rouvali avec l’orchestre symphonique de Göteborg, sorti le 25 janvier chez Alpha répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée : Ouverture

Orchestre de Chambre d’Europe

Direction, Yannick Nézet-Séguin

DG

John Dowland

If my complaints could passions move – arrangement pour alto et piano

Adrien la Marca, alto

Thomas Hoppe, piano

LA DOLCE VOLTA

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville : Una voce poco fa (Acte I) Air de Rosina

Maria Callas, soprano

Philharmonia Orchestra

Direction, Alceo Galleria

WARNER CLASSICS

Jean-Philippe Rameau

Concert II en sol min : L’agaçante – pour hautbois violon basse de viole et clavecin

Ensemble Amarallis

NAIVE RECORDS

Maurice Jarre

Bande originale du film "Paris brûle-t-il"

UNIVERSAL MUSIC

Jean-Sébastien Bach

Messe en si min BWV 232 : Gloria in excelsis (Deo - Chœur)

Pygmalion

Direction, Raphael Pichon

ALPHA

Claude Michel Shonberg / Karol Beffa

I dreamed a dream – improvisation pour piano sur la chanson des Misérables

Ensemble Contraste

CONTRASTE PRODUCTIONS

François Joseph Gossec

Symphonie en ut min op 6 n°3 : allegro

Concerto Koln

CAPRICCIO

Carl Czerny

Etude de mécanisme n°5 en Ut Majeur : Vivace giocoso

Nicolas Horvath, piano

GRAND PIANO

Jean Sibelius

Symphonie n°1 en mi min. op 39 : 3. Scherzo

Orchestre Symphonie de Göteborg

Direction, Santtu Matias Rouvali

ALPHA

Heitor Villa Lobos

Bachiana brasileria n°5 pour soprano et orchestre de violoncelles : Aria cantilena

Leila Guiamaraes, soprano

Violoncelles de l’Orchestre symphonique du Brésil

Direction, Isaac Karabtchevsky

GRF