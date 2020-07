Raphaël Pichon crée "Pulsations", un festival de déconfinement à Bordeaux, en compagnie de Pygmalion

Du 23 au 31 juillet à Bordeaux, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion proposent près de vingt événements, foisonnants et contrastés à des tarifs modérés, certains en accès libre. Au programme : de grands chefs-d'œuvre, des découvertes et des expériences inédites.

Raphaël Pichon, © Jean-Baptiste Millot