Claire Gibault et Sandrine Revel pour la BD "Pygmalion" / Donatienne Michel-Dansac à l'affiche du festival Manifeste

Au sommaire aujourd'hui

► 07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Culture et grande distribution, avec Michel-Edouard Leclerc, PDG du groupe Leclerc

► 07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches notes du lundi 4 juin 2018

► 08h05 - Les invitées du jour : Claire Gibault et Sandrine Revel / Donatienne Michel-Dansac

► 08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : Les personnages fantastiques féminins dans la musique

♫ Programmation musicale

Francis POULENC

Les chemins de l’amour

Sophie Karthauser, Eugene Asti

HARMONIA MUNDI

Darius MILHAUD

Le boeuf sur le toit op.58

Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus

NAXOS

Robert JOHNSON

Have you seen the bright lily grow

Iestyn Davies, Jonathan Manson, Thomas Dunford

WIGMORE HALL LIVE

Maurice RAVEL

Quatuor à cordes en fa majeur : I. Allegro moderato

Quatuor Hermès

LA DOLCE VOLTA

Carl Philipp Emanuel BACH

Sonate en ré mineur H 569 Wq 145 (extraits)

Amandine Beyer, Gli Incogniti

HARMONIA MUNDI

Giuseppe VERDI

Les Vêpres siciliennes : Ouverture Orchestre symphonique de Londres, Antal Dorati

MERCURY

Georges BIZET

Chant d’amour Cecilia Bartoli, Myung Whun Chung

DECCA

♫ Programmation musicale des invités

Georges BENDA / Jean-Jacques ROUSSEAUPygmalion : ouverture Paris Mozart Orchestra, Claire Gibault

Jean-Sébastien BACHPrélude pour piano en Ut dièse Maj BWV 848 Brad Mehldau

NONESUCH